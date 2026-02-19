Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti, Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay ile bir araya geldi. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli öncülüğünde gerçekleşen görüşmede, ülkede giderek derinleşen ekonomik ve mali sorunlar ile yolsuzluk ve kara para ile mücadele başlıklarını kapsamlı şekilde ele alındı.

Özellikle suç gelirlerinin aklanması ve kara para ile mücadelede mevcut kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi gerektiği vurgulanan görüşmede, polis, savcılık ve Merkez Bankası başta olmak üzere denetim ve soruşturma organları arasında etkin ve sistematik bir iş birliği mekanizmasının oluşturulmasının zorunlu olduğu ifade edildi. Kurumların mevcut yetki eksiklikleri, personel eksiklikleri ve yasal boşlukları değerlendirilerek, taraflar gerekli girişimlerin yanında gerekmesi halinde mevzuat değişikliklerinin yapılmasının kaçınılmaz olduğu konusunda görüş birliği sağladı.

Görüşmede, basına yansıyan yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının Re’sen soruşturma konusu yapılmasının bir tercih değil, hukuki bir zorunluluk olduğu da açıkça ortaya kondu. CTP Genel Başkanı, bu konuda hem ilgili kurumlar nezdinde hem de Meclis çatısı altında gerekli baskıyı ve istişareyi sürdürme konusunda ısrarlı olduğunu vurguladı ve CTP’nin kamuoyunun güvenini yeniden tesis edecek güçlü denetim mekanizmalarının hayata geçirilmesi için girişimlerinin ve hazırlıklarının devam edeceğini vurguladı. Toplantıda ayrıca, mevcut kurumsal yapıların güçlendirilmesi ve kara para ile mücadelede uluslararası iş birliği modellerinin geliştirilmesi gündeme geldi. Uluslararası standartlara uyum, bilgi paylaşım mekanizmalarının etkinleştirilmesi ve finansal denetim altyapısının modernize edilmesi konularında atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Görüşmenin önemli başlıklarından biri de ülkedeki ekonomik ve mali gelişmeler oldu. Artan kamu borcu, bütçe disiplini, gelir-gider dengesi, finansal kırılganlıklar, gelir ve vergi adaletsizlikleri ve yapısal reform ihtiyacı kapsamlı biçimde ele alındı. Ekonomik istikrarın sağlanabilmesi için şeffaf mali yönetim, etkin kamu harcama denetimi, kayıt dışılıkla mücadele ve kurumsal reformların eş zamanlı yürütülmesi gerektiği ifade edildi. Uzun vadeli sürdürülebilir bir ekonomik model için atılması gereken yapısal adımlar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi, kendi hükümeti döneminde bu alanlarda geri adım atılmayacağını; aksine yolsuzlukla ve kara para ile mücadele, mali disiplin ve kurumsal güçlendirme başlıklarında çok daha ileri bir reform sürecinin başlatılacağını kamuoyuna duyurdu. CTP Genel Başkanı, hukukun üstünlüğünü, şeffaflığı ve hesap verebilirliği esas alan bir yönetim anlayışıyla ülkenin ekonomik ve kurumsal yapısını güçlendirme kararlılığını bir kez daha vurguladı.

Gerçekleşen görüşmede, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye Meclis Maliye Komitesi Üyeleri Devrim Barçın, Salahi Şahiner ve Ürün Solyalı eşlik etti.