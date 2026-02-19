Bunlar da ilginizi çekebilir

77 sürücü diğer trafik suçlarından rapor edildi

Denetimlerde, alkollü olduğu sırada bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren 1 kişi tutuklandı.

İskele’de eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olduğu bölgelerde asayiş kontrolleri gerçekleştirildi.

İskele: Çevreyi Rahatsız Eden 1 Kişi Tutuklandı

138 sürücü diğer trafik suçlarından rapor edildi

1 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandı

Yapılan kontrollerde, ülkede yasal statüsü bulunmayan ve ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen 10 kişi tutuklandı.

Lefkoşa’da eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan işletmeler, gece kulüpleri, kahvehaneler, işçi lojmanları ve halkın yoğun bulunduğu noktalar denetlendi.

Lefkoşa: 10 Kişi İkamet İzinleri Olmadığı İçin Tutuklandı

Yapılan kontrollerde toplam 13 kişi tutuklanırken, 550’den fazla sürücüye çeşitli trafik suçlarından işlem yapıldı. Denetimlerde 57 araç trafikten men edildi.

