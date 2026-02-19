Yapılan kontrollerde toplam 13 kişi tutuklanırken, 550’den fazla sürücüye çeşitli trafik suçlarından işlem yapıldı. Denetimlerde 57 araç trafikten men edildi.
Lefkoşa: 10 Kişi İkamet İzinleri Olmadığı İçin Tutuklandı
Lefkoşa’da eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan işletmeler, gece kulüpleri, kahvehaneler, işçi lojmanları ve halkın yoğun bulunduğu noktalar denetlendi.
Yapılan kontrollerde, ülkede yasal statüsü bulunmayan ve ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen 10 kişi tutuklandı.
Lefkoşa Trafik Denetimi Sonuçları
Toplam 1.642 araç sürücüsü kontrol edildi.
Bunlardan 332 sürücü hakkında çeşitli trafik suçlarından işlem yapıldı:
135 sürücü hız sınırını aştı
2 sürücü alkollü araç kullandı
1 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandı
2 sürücü sigortasız araç kullandı
9 sürücü telefonla konuşarak araç kullandı
10 sürücü emniyet kemeri takmadı
11 sürücü muayenesiz araç kullandı
23 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullandı
1 sürücü trafik ışıklarına uymadı
138 sürücü diğer trafik suçlarından rapor edildi
Denetimlerde 27 araç trafikten men edildi.
İskele: Çevreyi Rahatsız Eden 1 Kişi Tutuklandı
İskele’de eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olduğu bölgelerde asayiş kontrolleri gerçekleştirildi.
Denetimlerde, alkollü olduğu sırada bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren 1 kişi tutuklandı.
İskele Trafik Denetimi Sonuçları
Toplam 923 araç sürücüsü kontrol edildi.
218 sürücü hakkında çeşitli trafik suçlarından işlem yapıldı:
110 sürücü hız sınırını aştı
1 sürücü alkollü araç kullandı
8 sürücü sigortasız araç kullandı
7 sürücü muayenesiz araç kullandı
15 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullandı
77 sürücü diğer trafik suçlarından rapor edildi
Denetimlerde 30 araç trafikten men edildi.