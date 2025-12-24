CTP Genel Merkezi’nde yapılan toplantıda, partinin önümüzdeki döneme ilişkin siyasal, örgütsel ve toplumsal hedefleri doğrultusunda MYK üyelerinin sorumluluk alanları belirlendi. Yapılan görev dağılımıyla birlikte CTP’nin örgütlenme yapısı, mali işleyişi, dış ilişkileri, yerel yönetimler, eğitim, hukuk, basın-yayın ve üretim odaklı çalışmalarının daha koordineli, etkin ve bütünlüklü bir şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

Parti Meclisi’nde Mehmet Kale Kişi’nin Genel Sekreter olarak belirlendiği CTP’de, yeni oluşan Merkez Yönetim Kurulu’nun görev dağılımı şu şekilde oldu:

Örgüt Sekreteri: Koral Aşam

Mali Sekreter: Murat Şenkul

Dış İlişkiler Sekreteri: Fikri Toros

Sivil Toplum Örgütleri ile İlişkiler Sekreteri: Filiz Besim

Yerel Yönetimler Sekreteri: Hasan Öztaş

Eğitim Sekreteri: Feriha Tel

Basın, Yayın ve Propaganda Sekreteri: Ürün Solyalı

Hukuk İşlerinden Sorumlu Üye: Fazilet Özdenefe

Üretim ve Bölgesel Kalkınmadan Sorumlu Üye: Fide Kürşat

Yeni dönemde, erken seçim çalışmaları ile hükümet hazırlıkları parti bünyesinde yoğun biçimde yürütülecek.