TÜK Açıklaması şöyle:

“Kurumumuz tarafından yürütülen yemlik arpa temin çalışmaları kapsamında 05/02/2026 tarihinde ödemesi gerçekleştirilmiş olan yemlik arpa alımına ilişkin süreçte, Kurumumuzun kontrolü dışında gelişen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı gecikmeler yaşanmıştır. Özellikle son dönemde etkili olan yoğun yağışlar, fırtına ve buna bağlı olarak gemi seferlerinde meydana gelen aksamalar, tedarik sürecini olumsuz yönde etkilemiştir.

Yaşanan bu olumsuzluklara rağmen, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Toprak Ürünleri Kurumu tarafından sürecin en kısa sürede tamamlanması amacıyla gerekli tüm girişimler ivedilikle başlatılmış, ilgili firma ve taşıyıcılarla sürekli temas halinde olunmuştur. Yapılan yoğun çalışmalar ve koordinasyon sonucunda tedarik sürecindeki aksaklıklar giderilmiş ve sorunlar büyük ölçüde aşılmıştır.

Bu kapsamda, yemlik arpanın 18/02/2026 Çarşamba günü ülkemize ulaşması planlanmakta olup, limana varışın ardından gerekli gümrük, kontrol ve dağıtım işlemleri de hızla tamamlanarak ürünlerin üreticilerimize ve sektör paydaşlarımıza ulaştırılması sağlanacaktır.”