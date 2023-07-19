Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

“STABİL PARA BİÇİMİNE GEÇMEK İÇİN HİÇBİR ENGEL YOK”

Stabil paraya geçmek için hiçbir engel olmadığını kaydeden Barçın, Merkez Bankası’nın verilerini paylaştı. Barçın’ın paylaştığı veriler şu şekilde:

-Dolaşımdaki para: 1 milyar 509 milyon 445 TL

-Toplam TL mevduat: 25 milyar 320 milyon 831 bin TL (Toplam mevduatın %19'u)

-Toplam TL kredi: 26 milyar 697 milyon 358 bin TL (Toplam kredilerin %42'si)

-Toplam döviz mevduat: 107 milyar 851 milyon 972 bin TL (Toplam mevduatın %81'i)

-Toplam döviz kredi: 36 milyar 336 milyon 252 bin TL (Toplam kredilerin %58'i)

“PİYASADA TL KALMADI, PİYASA FUL DOLARİZE OLDU”

CTP Milletvekili Barçın, “Özetle piyasada TL kalmadı, piyasa ful dolarize oldu ki Temmuz ayı itibariyle bu oranlar döviz lehine çok daha fazla artmış olacaktır” dedi.

Buna karşın hala daha “TL'de ısrarcı olacağız” demenin fiiliyatta hiçbir karşılığı olmadığına dikkat çeken Barçın, “Yapılması gereken çok basittir.Stabil bir para kullanımına geçmek için alanında uzman kişilerle oturup plan programı yapmak ve en önemlisi ise bu planı yapmaya yönelik siyasi irade göstermektir ki biz bunu yapacağız dostlar” ifadelerini kullandı.