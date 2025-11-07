Bunlar da ilginizi çekebilir

CTP Olağanüstü Kurultayı’nın gündeminde; açılış, divanın oluşturulması, karar tasarılarının okunması ve görüşülmesi, genel başkan adaylarının tanıtımı ve genel başkan seçimi yer alacak.

19 Kasım Çarşamba: Mağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi (KÜKOM)

Tanıtım programı şöyle:

Kurultay öncesinde adaylar, ülke genelinde düzenlenecek bir dizi tanıtım etkinliği ile partililerle buluşacak. Etkinlikler saat 18.30’da başlayacak.

Parti Genel Merkezi’ne yapılan başvurular sonucunda, Asım Akansoy, Erkut Şahali ve Sıla Usar İncirli genel başkanlık yarışında yer alacak.

Parti’den yapılan açıklamaya göre, CTP Genel Başkanlığı için adaylık başvuruları tamamlandı.

