

Girne’de engelli ve 9 yaşındaki iki kız çocuğunu farklı tarihlerde defalarca cinsel istismara uğrattığı gerekçesiyle yargılanan 80 yaşındaki Rifat Özer hakkında karar çıktı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme heyeti, oy birliğiyle sanığı 8 yıl hapis cezasına mahkûm etti.

İstismar olaylarının, sanığın bahçıvan olarak çalıştığı lojmanda meydana geldiği belirtilmişti. Yargılama sürecinde dinlenen tanık beyanları ve sunulan deliller doğrultusunda mahkeme, suçun sabit olduğuna hükmetti.

Kaynak: Haber Kıbrıs