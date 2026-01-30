Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti UKÜ ve Özbekistan arasında oynanan final maçının ardından kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erhürman, Özbekistan’dan, Kazakistan’dan, Kosova’dan ve Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen kafile ve sporcuları selamladı.

Turnuvayı düzenleyenleri tebrik eden Cumhurbaşkanı Erhürman, KKTC’deki çocukların ve gençlerin dünyayla buluşmasının ortak hedef olduğunu söyledi.

Hedefe ulaşmak için spor federasyonları ile çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erhürman, “Sabrımız ve kararlılığımız var. Amaca ulaşacağımızdan eminiz” dedi.

Tüm katılımcıları tebrik eden Cumhurbaşkanı Erhürman, sporculara başarılar dileyerek, plaket ve ödül takdimi yaptı.