Olağanüstü Kurultay gündeminde; açılış, divanın oluşturulması, karar tasarılarının okunması ve görüşülmesi, genel başkan adaylarının tanıtımı ve genel başkan seçimi yer alacak.

Kurultayda; Asım Akansoy, Erkut Şahali ve Sıla Usar İncirli genel başkanlık için yarışacak.

Üç adayın yarışacağı kurultay, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda saat 09.00’da başlayacak.

