Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Olağanüstü Kurultayı, yarın yapılıyor.
Üç adayın yarışacağı kurultay, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda saat 09.00’da başlayacak.
Kurultayda; Asım Akansoy, Erkut Şahali ve Sıla Usar İncirli genel başkanlık için yarışacak.
Olağanüstü Kurultay gündeminde; açılış, divanın oluşturulması, karar tasarılarının okunması ve görüşülmesi, genel başkan adaylarının tanıtımı ve genel başkan seçimi yer alacak.
Kurultay öncesinde adaylar, ülke genelinde düzenlenen tanıtım etkinlikleriyle partililerle buluşmuştu.