CTP’den verilen bilgiye göre, İncirli’ye milletvekilleri Asım Akansoy, Erkut Şahali, Fide Kürşat, Teberrüken Uluçay, Gazimağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ve Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif eşlik etti.

- İncirli: “Politikalarımızı halkla beraber hazırlıyoruz”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, yaptığı konuşmada Mesarya bölgesinin memleketin kalbi olduğunu belirterek, üreten insanların özellikle bu bölgede yaşadığını söyledi.

Gerek tarımla gerek hayvancılıkla uğraşan üreticilerin sorunlarla baş etmeye çalıştığını ve CTP’nin bu sorunların farkında olduğunu ifade eden İncirli, “Bizler sorunlar farkındayız, halkla, üreticiyle sürekli temas halindeyiz ve sizleri dinliyoruz. Bu sorunların çözümü için de sizlerle istişare ederek politikalarımızı hazırlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Üreticinin en büyük sorunlarından birinin girdi maliyetleri olduğuna dikkat çeken İncirli, “Girdi maliyetleri yüksek olduğu için üretim maliyeti artıyor ve piyasa fiyatları da yükseliyor.” dedi ve bu durumu “zincir” olarak değerlendirdi.

İncirli, hükümetin hayvancı ile kasabı, yani tarafları birbirine kırdırdığını belirterek, böyle bir idare anlayışının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

CTP’nin ayrımcılık yapmadan herkesin eşit olduğu ve sorunlara ortak çözüm aradığı bir iktidar kuracağını söyleyen İncirli, “CTP iktidarında üretim maliyetleri düşürülecek, bütün sektörlerin ayağa kalkacağı planlı, bütçeleri hazır işler yapacağız ve bunları yapmak için de ilk iş nüfus sayımı olacak.” diye konuştu.

- “Memlekete zarar veren kim varsa CTP onun hesabını soracak”

Konuşmasının devamında ülke gündemindeki "yolsuzluk ve usulsüzlük" iddialarına değinen İncirli, geçen günlerde basına yansıyan haberlerin Meclise bomba gibi düştüğünü belirterek, daha önce hiç bu denli çürümüşlük yaşanmadığını savundu.

“Yolsuzluklar konuşuluyor, memlekete gelir getirecek iş yapmıyorlar. Sadece kendilerini düşünüyorlar.” diyen İncirli, yetkisini kötü kullananın ve ülkenin kaynaklarını boşa harcayanın aslında memlekete ihanet ettiğini söyledi.

İncirli, memlekete zarar veren kim varsa CTP’nin hesap soracağını, kimsenin yaptığının yanına kar kalmayacağını vurguladı.

- “CTP insanlık onuruna yaraşır bir düzen kuracak”

Ülkede büyük bir tahribat yaratıldığını ve bu tahribatın devlet itibarını da zedelediğini belirten İncirli, CTP’ye göre dürüstlüğün, şeffaflığın ve hesap verebilirliğin en temel ilkelerden olduğunu söyledi.

CTP iktidarında bu ilkelere sahip olmayan kimsenin makam sahibi olamayacağını ifade eden İncirli, insanlık onuruna yaraşır bir düzen kuracaklarının altını çizerek hükümet gitmeden bu tahribatın da gitmeyeceğini ifade etti.

İncirli, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kardeşlik ve eşitlik cephesi kurulduğunu ve kardeşlik cephesinin kazandığını hatırlatarak, CTP’nin bu bağları koruduğunu ve kimsenin bu bağları koparamayacağını söyledi.

CTP’nin iktidara yürüdüğünü belirten İncirli, “CTP iktidarında, herkesin sorunlarıyla ilgileneceğiz ve bu temel sorunları çözerken de kapsayıcı olacağız, hep beraber yürüyeceğiz.” dedi.

Latif: “İncirli, halkla bir araya gelmek için yoğun mesai harcıyor”

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif ise, CTP’nin; özellikle Sıla Usar İncirli’nin temaslarda bulunarak halk ile bir araya geldiğini ve Mesarya bölgesinde de yoğun mesai harcadığını dile getirdi. Bölge halkıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Latif, "CTP'nin iktidar yürüyüşünde sizlerle olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.” dedi ve İncirli’ye özel olarak teşekkür etti.