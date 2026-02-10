Ortak yazılı açıklama yapan örgütler; mücadeleleri sonucunda; dün ilgili protokolün “tamamlandığını” belirten Arıklı’nın komite toplantılarında yapılan açık ve somut bilgilendirmeler karşısında geri adım atmak zorunda kaldığını ileri sürdü.

Örgütler; dünkü komite toplantısına katılan meclis avukatı ve diğer hukukçular tarafından, ilgili protokolün Anayasa’ya aykırı hükümler içerdiğinin açık biçimde ifade edilmesine rağmen; Meclis Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nden oy çokluğu ile onaylanarak Genel Kurul’a sevKk edildiğini belirtti.

Örgütler, komitenin muhalefete mensup üyelerinin protokole “ret” oyu verdiğini; hükümete mensup üyelerinin ise yapılan uyarıları dikkate almadan “evet” dediğini belirtti.

Örgütler şu ifadelere yer verdi:

“Hükümete mensup komite üyeleri, Ulaştırma Bakanı Arıklı’nın protokolde yer alan Anayasa’ya aykırı maddeler ile geçen hafta Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde yapılan toplantıda belirlenen ve ek protokole eklenmesi talep edilen düzenlemeler konusunda; Türkiye Cumhuriyeti ile bağlayıcı bir ‘ön protokol’ üzerinde mutabakata varılmadan, mevcut protokolün genel kurula onay yasası olarak getirilmeyeceğine dair taahhüdünü resmi kayda geçirdi.”

Ortaya koyulan gerçeklerin protokolün mevcut haliyle kabul edilemez olduğunu ve mutlaka düzeltilmesi gerektiğini ortaya çıkardığını kaydeden örgütler, hükümetin kayıt altına alınan bu taahhütlerin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak ve süreci Anayasa’ya uygun şekilde yürütmek konusunda ağır bir sorumluluğu olduğunu belirtti.

Örgütler, verilen sözlerin tutulup tutulmayacağını yakından takip edeceklerini ve gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.

“Protokolün komitede onaylanması, genel kurula getirilmesi için gerekli düzeltmelerin yapılması şartıyla gerçekleşmiştir.” ifadelerini kullanan örgütler, bu kararın protokolün doğru olduğu anlamına gelmediğini; aksine, hukuka aykırı ve sakat yapısının resmen kabulü anlamına geldiğini ileri sürdü.

Amaçlarının kâğıt üzerinde usulüne uygun gösterilen, gerçekte ise kamu yararına aykırı olan yapıyı düzeltmek ve hukuk zeminine çekmek olduğunu belirten örgütler, aksi yönde atılacak her adımın Anayasa’ya meydan okumak anlamına geleceğini ifade etti.

“Verilen sözlerin tutulmaması, sürecin oyalama taktiklerine dönüştürülmesi ve halkın iradesinin hiçe sayılması halinde bunun siyasi ve hukuki sorumluluğu ağır olacaktır. Hiç kimse bu vebalin altından kalkamaz.” ifadelerini kullanan örgütler; hukuka, emeğe ve halkın iradesine karşı hareket eden herkesin karşısında kendilerini bulacağını kaydetti.

Örgütler, mücadeleden geri adım atılmayacağı ve kamu hakkının sonuna kadar savunulacağını belirtti.