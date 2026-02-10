ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi’nde yer alan AFMER, afetlere karşı bilimle önlem almak misyonuyla, veriler ve kurumsal akılla afet risklerini azaltmak, verilere dayalı izleme, değerlendirme ve raporlama geliştirerek, toplum için uygulanabilir destek çıktıları üretmeyi hedefliyor.

Merkezin açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. AFMER tanıtım filminin gösteriminin ardından açılış konuşmalarına geçildi.

- Ekinci

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Ekinci, Oda olarak üniversitelerle iş birliğine büyük önem verdiklerinin altını çizerek, birçok önemli projeye imza koyduklarını, bu projenin de afetler konusunda verilere dayalı raporlar üretmek ve tüm kurumlara destek vermek anlamında önemli olduğunu söyledi.

- Aysal

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal da, üniversitelerin sadece akademik eğitim değil, topluma neler katılabileceğiyle ilgili çalışmalarının da çok önemli olduğuna işaret ederek, AFMER’in bunun en güzel örneklerinden olduğuna dikkati çekti.

- Yozgatlıgil

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil de, AFMER’in veriye dayalı izleme çalışmaları ve analizleri ile kamu kurumlarına karar desteği sağlayacak güçlü bir bilimsel platform olarak görev yapacağını belirterek, ODTÜ olarak bilgiyi toplumla buluşturmayı temel sorumluluk olarak gördüklerini vurguladı.

- Amcaoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da, Bakanlık olarak, göreve geldikleri günden itibaren veriye dayalı politikalar ve projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini kaydederek, Bakanlığın bu konudaki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Amcaoğlu, veriye dayalı politikalarla attıkları adımların ve sivil toplum örgütleriyle istişare ile yaptıkları çalışmaların başarıya ulaştığını ifade ederek, AFMER’i kurarak ülke sorunlarına karşı sorumluluk üstlenen ODTÜ VE İMO’ya teşekkür etti.

- Nilden Bektaş Erhürman

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman da, afetle mücadelede afet öncesi yapılacak çalışmaların büyük önem arz ettiğine dikkati çekerek, bu çalışmalarda veri ihtiyacının ön plana çıktığını ve bu bağlamda AFMER’in büyük misyon üstlendiğini söyledi.

AFMER’den çıkacak bilimsel temelli rapor ve analizlerin verileri güçlendirerek, afetlerin yönetilmesi için yol haritası olacağına vurgu yapan Erhürman, katkı koyan herkese teşekkür etti.

AFMER çalışmalarının diğer doğal afetlerin yanı sıra iklim krizinden etkilenecek olan ülkenin iklim krizleriyle adaptasyon projelerinde de önemli bir temel olacağını ifade eden Erhürman, Cumhurbaşkanlığı olarak bu konularda çalışma yaptıklarını ve yapılan çalışmaları desteklemeye hazır olduklarını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından AFMER Yürütme Kurulu üyesi Dr. Hsan Zaifoğlu, “Gönyeli ve Dikmen Bölgeleri taşkın önleme altyapı projeleri, teknik fizibilite ve maliyet analizi”, Doç. Dr. Zehra Çağnan ise “Doğu Akdeniz’de deprem riski ve Kuzey Kıbrıs” konulu sunumlarını gerçekleştirdi.

Sunumların ardından merkezin açılış gerçekleştirildi.