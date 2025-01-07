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038103 numaralı biletin sahibi Şakir Özata, Kombos’a giderek Mercedes GLA-180 Hybrid model aracına kavuştu. CTP Genel Sekreteri, Milletvekili Asım Akansoy, aracı talihliye teslim etti. Akansoy, aracı kazanan aileye “Hayırlı olsun” temennisinde bulundu.

CTP Piyangosu ’nda Mercedes GLA-180 Hybrid marka aracı kazanan Dikmen sakini Şakir Özata oldu.

Berova, Perşembe günü sendikalarla bir araya gelecek

Berova, Perşembe günü sendikalarla bir araya gelecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) her yıl kuruluş yıl dönümünde düzenlediği geleneksel piyango çekilişinde bu yıl büyük hediyeden birini kazanan talihli, aracını teslim aldı.

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