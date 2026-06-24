TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Ekinci, Kıbrıs Postası TV’de Erçin Şahmaran’ın hazırlayıp sunduğu programa katılarak, değerlendirmelerde bulundu.

Yerel ve genel seçimlerin aynı gün yapılması yönündeki tartışmaları değerlendiren Ekinci, hükümetin toplum nezdindeki güvenilirliğini yitirdiğini, attığı adımların kamuoyunda “kuşkuyla” karşılandığını ileri sürerek, “Bu nedenle bugün alınan her kararın altında başka bir hesap aranıyor.” dedi. Söz konusu öneriye karşı çıkan Ekinci, “Demokrasi tasarruf edilecek bir alan değildir. Sandıktan tasarruf olmaz.” diyerek, seçimlerin ayrı ayrı yapılması gerektiğini söyledi.

Son dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı verilerine ilişkin gündeme gelen iddialara dikkat çeken Ekinci, veri güvenliği meselesinin yalnızca teknik bir açık ya da bireysel bir siber saldırı olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Kişisel verilerin korunmasının devletin temel sorumluluklarından biri olduğunu ifade eden Ekinci, adres, sağlık ve kimlik bilgilerinin sızmasının bireylerin güvenliğini doğrudan tehdit ettiğini kaydetti.

TDP olarak uzun süredir ülkenin bir Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Bakanlığı’na ihtiyaç duyduğunu dile getirdiklerini belirten Ekinci, kamu kurumlarının dijital altyapılarının, veri güvenliğinin ve dönüşüm süreçlerinin merkezi bir vizyonla yönetilmesi gerektiğini söyledi.

Dijitalleşmenin aynı zamanda ekonomik kalkınma fırsatı olduğunu dile getiren Ekinci, Kuzey Kıbrıs’ın belirli alanlarda uzmanlaşması gerektiğini kaydetti, oyun sektörü, yazılım geliştirme, teknoloji ve dijital üretim alanlarının önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

“Bir Kıbrıslı Türk üretici İsveç’e portakal satamayabilir ancak İsveç’teki bir kullanıcının telefonuna indireceği bir uygulamayı ya da oyunu satabilir.” diyen Ekinci, dijital ekonominin izolasyonların aşılması açısından da önemli imkanlar sunduğunu ifade etti.

Ülkede kaynak eksikliği değil, kaynakların yanlış kullanımı sorunu olduğunu savunan Ekinci, sağlıklı bir ekonomi, eğitim ve sağlık politikası oluşturulabilmesi için nüfus sayımının öncelikli adım olması gerektiğini kaydetti.