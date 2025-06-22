CTP Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman panel sonrası yaptığı konuşmada, “Bu kadar küçük bir toplum, tüm bu zorluklara rağmen bireysel başarı hikâyeleri yazabildiyse, bir toplumsal başarı hikâyesi yazmak da mucize olmayacaktır. Sıra, o toplumsal başarı hikâyesini yazmaktadır” dedi.

Tufan Erhürman, panelde "etkileyici konuşmalar yapıldığını, konuşmalarda üzerine düşülmesi gereken noktalara değinildiğini" söyledi.

Yaşanılan sorunların sadece spora özgü olmadığına işaret eden Erhürman, “Bu sorunlar sadece spora özgü değil. Sağlıkta da eğitimde de benzer sorunları yaşıyoruz ama sporda bunları bireysel düzeyde daha yakıcı hissediyoruz. Kıbrıs Türk halkı, özel başarı hikâyeleri yazmayı başarmış bir halktır. Bu kadar küçük bir nüfus, bu kadar sorunlu bir tarih ve statüye rağmen bu kadar çok başarılı sporcu ve sanatçı yetiştirdiyse, bu önemli bir oransal başarıdır” dedi.

“Coğrafya kader değil, onu nasıl yönettiğimiz önemlidir” diyen Erhürman, ciddi bir spor politikasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Sporun, bir devlet politikası hâline gelmesi gerektiğinin altını çizen Erhürman, “Spor kültürünü üretmemiz gerekir; bu kültür, eğitim politikamızın bir parçası olmalıdır. Bu kadar küçük bir toplum, tüm bu zorluklara rağmen bireysel başarı hikâyeleri yazabildiyse, bir toplumsal başarı hikâyesi yazmak da mucize olmayacaktır. Sıra, o toplumsal başarı hikâyesini yazmaktadır” dedi.

Savaşkan ve Ghaffari de katıldı

Panele milli sporcu Buse Savaşkan da çevrimiçi olarak, Bilardoda Avrupa Şampiyonu Alara Ghaffarı da panele katıldı, yaşadıkları zorlukları anlattı.

Özuslu

Panelde açılış konuşmasını gerçekleştiren CTP Milletvekili Sami Özuslu, Kıbrıs Türk sporunun daha düzgün bir yapıya kavuşması, altyapı, sporcu sağlığı ve yeteneklerin ortaya çıkarılması konularında Spor Komitesi olarak sivil toplum örgütleriyle temas içerisinde olduklarını belirtti.

Özuslu, “Parti olarak sporda daha güzel şeyleri hep birlikte nasıl yapabileceğimizi konuşmak, herkesin görüş ve önerilerini dinlemek ve bunları açık yüreklilikle tartışmaya devam edeceğiz” dedi.

Amaçlarının yaşanan tıkanıklıkların nasıl aşılabileceğini bulmak olduğunu vurgulayan Özuslu, “Sporun sağlıkla doğrudan ilişkisi olduğuna inanıyoruz. Eğer toplum olarak daha çok spor yaparsak, sağlık harcamaları da düşebilir. Bu nedenle ‘spor eşittir sağlık’ anlayışını toplumsal bir alışkanlığa dönüştürmek istiyoruz” dedi.

Sami Özuslu, “Futbol, basketbol ve voleybol gibi en yaygın kitle sporlarının yanı sıra bireysel sporlarda da çok başarılı sporcularımız var. Bu salonda Ayten Berkalp gibi bir değerimiz bulunuyor. Kıbrıs Türk sporunda kadın konulu bir panel düzenleyip de onun burada olmaması mümkün değildi. Bu etkinlik, Spor Komitemizin halka açık ilk organizasyonudur” dedi.

Akbil: Çözüm üretmek için adım atmak istedik

CTP Spor Komitesi’nden Hülya Akbil de yaptığı konuşmada, “Spor dünyasında kadın olmanın getirdiği sorunları belirlemek ve çözüm üretmek amacıyla bir adım atmak istedik. Toplumsal cinsiyet farkındalığı ve rol model eksikliği gibi konular önemlidir. Zamanla, çağın da etkisiyle engelleri aşmak daha kolay hale geliyor” dedi.

Yorgancı: Kadın olmak zor; sporda kadın olmak ise daha da zor

Panelin Moderatörü Prof. Dr. İlkay Yorgancı da “Yoğun bir hazırlık süreci geçirdik. Konumuz spor ve kadın. Hep birlikte sorunlar üzerinde düşündük. Çok sayıda sorun var. Kadın olmak zor; sporda kadın olmak ise daha da zor” ifadelerini kullandı.

Vudalı: Spor kulüpleri erkek egemen alanlar olarak görülüyor

Eski Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ruhsar Vudalı da, “Bizim gibi coğrafyalarda spor genellikle erkek alanı olarak kabul edildiğinden, kadınlar için ‘cam tavan’ çok daha sert bir şekilde hissediliyor” dedi.

Spor yönetiminin ciddi emek isteyen bir alan olduğuna dikkat çeken Vudalı, “Bu da kadınların çalışmasını daha zor hale getiriyor. Ülkemizde kadın yönetici sayısı çok düşük. Spor kulübü ve federasyon başkanlıkları erkek egemen alanlar olarak görülüyor. Bu durum, sporda da toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin başarının önüne geçmesine neden oluyor” dedi.

Ratip: Spora erişim sıkıntısı var

DTB Kadın Takımlar Sorumlusu Özlem Ratip de yaptığı konuşmada, KKTC’de “spor yapmanın da yaptırmanın da zor olduğunu” kadınlar için daha da zor olduğunu söyledi.

Ratip, “Merkez dışında yaşayan çocukların spora erişiminde ciddi sıkıntılar var. Kız çocukları için bu erişim daha da zor” dedi ve altyapı eksikliklerinden de bahsetti.

Dereci: Zihniyetimizi değiştirmemiz gerekiyor

Boks Federasyonu Başkanı Pembe Dereci konuşmasına, “Kaç kişi kızını boksa gönderiyor?” diye sorarak başladı.

“Ön yargıları yıkmak öncelikle ailelerden başlar” diyen Dereci, ailelerin, sporu zihinsel olarak doğru bir yere oturtması gerektiğine işaret etti.

Ailelerin yönlendirmesinin önemine dikkat çeken Dereci, “Ülkemizde futbol, basketbol, voleybol yaygın ancak boks hâlâ tehlikeli olarak algılanıyor. Üstelik bu algıyı kadınlar da sürdürüyor. Öncelikle kendi zihniyetimizi ve bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor” dedi.