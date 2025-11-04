CTP, demokrasinin ve halk iradesinin onurunu korumak adına hükümetin derhal erken seçim kararı alarak ülkenin önünü açması gerektiğini belirtti.

Açıklamada, “Dünkü Meclis birleşiminde hükümetin halka daha büyük zararlar vermeden 22 Mart 2026 tarihinde erken genel seçim ilan etmesi çağrısında bulunduk. Bu çağrı yalnızca CTP’nin değil, halkın sabrının ve beklentisinin ifadesidir” ifadeleri yer aldı.

Parti, bugün gerçekleşmesi gereken Meclis oturumunun, hükümet partilerinin nisap yetersizliği nedeniyle yine başlayamamasını da eleştirerek, “Bu durum ülkenin içine düşürüldüğü yönetim boşluğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Artık açıkça görülmektedir ki bu hükümet ne Meclis’i çalıştırabilmekte ne de ülkeyi yönetebilmektedir” açıklamasında bulundu.

CTP açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

“Bu tablo, bir hükümetin değil, bir yönetememe halinin resmidir. Bu hükümet sadece meşruiyetini değil, aynı zamanda vücut bütünlüğünü de kaybetmiştir. Halk iradesiyle inatlaşmak, siyasetin değil çaresizliğin göstergesidir. Yönetemeyenlerin koltukta kalması, ülkeye daha fazla zarar vermekten başka bir anlam taşımamaktadır.”

Parti, çıkış yolunun açık olduğunu belirterek hükümete çağrısını yineledi:

“Hükümet derhal inadından dönmeli ve 22 Mart 2026 tarihinde yapılmak üzere erken genel seçimin önü bir an önce açılmalıdır.”

Cumhuriyetçi Türk Partisi, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı: