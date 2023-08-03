CTP’den yapılan açıklamaya göre kongreye, Genel Sekreter Asım Akansoy, Örgütlenmeden Sorumlu MYK Üyesi Ürün Solyalı, milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı.

Divanın oluşturulmasıyla başlayan kongre, konuşmalarla devam etti ve ardından organların seçimine geçildi. Kongrede Genel Sekreter Asım Akansoy ile İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel konuşma yaptı.

Fırat Borak’ın başkan olarak seçildiği kongrede, yönetim kurulu ağırlıklı olarak genç isimlerden oluştu. Borak ve yönetim kurulu üyeleri, ilerleyen dönemde CTP’nin bölgede gücüne güç katmak için çalışacaklarını belirtti.

Akansoy

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy kongrede yaptığı konuşmada, ülkede değişimi yaratmak adına tüm güçleriyle çalışacaklarını ifade etti.

CTP’nin, örgütler ve parti içi çalışmalarıyla ilerleyen dönemde olası bir erken genel seçim için hazırlıklarını sürdürdüğünü dile getiren Akansoy, bu çalışmaların, Kıbrıs Türk halkının şu anda içinde bulunduğu zor duruma karşı CTP’nin sorumluluğunun bir işaret ve göstergesi olduğunu kaydetti.

“CTP’liler olarak hükümetin yarattığı büyük yıkımın karşısında Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacaklarını” ifade eden Asım Akansoy, “Ekonomik, sosyal, siyasal ve Kıbrıs sorunundaki gelişmeler çerçevesinde tüm gücümüzle değişimi yaratmak, adada kalıcı bir federasyonu kurmak adına mücadelemizi yükselteceğiz” dedi.