Elde edilen bilgiye göre CTP’nin yayın organı SİM TV’de uzun yıllar yöneticilik yapan, kısa bir süre önce yöneticilik pozisyonundan emekli olduğunu duyuran Sami Özusluı ismi ön plana çıkıyor.

Özuslu, hafta içi her gün SİM Tv’de sabah programları yapmaya devam ediyor.

Komedyen, hukukçu Mehmet Ekin Vaiz isminin de ön planda olduğu ancak Sami Özuslu’nun daha ağır bir isim olmasından dolayı tercihin Özuslu’dan yana olacağı öğrenildi.

Öte yandan Sami Özuslu’nun da “parti karar verirse” adaylığa yeşil ışık yaktığı bildirildi.

Haber -Kaynak : Kıbrıs Ayrıntı