Eylemlerde siyah bayrak açıldı ve bildiri dağıtıldı.

CTP’den yapılan açıklamada, eylemlerin, toplumun farklı kesimlerinde ortaklaşan değişim talebini ortaya koyduğu savunularak, “Karanlıktan Birlikte Kurtulacağız” çağrısının temiz, adil ve planlı bir yönetim hedefiyle bütünleştiği ifade edildi.

Günübirlik kararlarla yönetilen ülkede kamusal yapının zayıflatıldığı, kurumsal işleyişin zarar gördüğü, ülkede artan bir belirsizlik, güvensizlik ve yönetim krizi olduğu savunulan açıklamada, siyah bayrakların, toplumda giderek derinleşen karanlığa karşı yükselen bir itirazın simgesi olduğu belirtildi.

Dağıtılan bildirilerde, "halkın karanlık ve belirsizlik içinde yaşamak istememesine, yeni ve şeffaf bir yönetim anlayışına duyulan ihtiyaca, adil paylaşım, kamusal sorumluluk, planlı yönetim ve nüfus politikasına" yer verildiği de belirtildi.