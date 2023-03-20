Lefkoşa Türk Belediyesi’nin TDP’li Belediye Meclis üyesi Mehmet Manavoğlu, “Lefkoşa’nın popülizme ihtiyacı yoktur!” diyerek yaptığı sosyal medya paylaşımında CTP’li belediye Meclis üyelerini eleştirdi. Manavoğlu, LTB bütçesine ret oyu veren CTP’li üyelerin tavrına ilişkin açıklama yapan Manavoğlu, “ önerilerinde samimi ve yapıcı olmadıklarını,sadece siyasi popülist demagojik sığ bir tavırdan başka bir şey ortaya koymaktan öteye gidemediklerini anlamış olduk” ifadelerine yer verdi.

Manavoğlu’nun açıklaması şu şekilde:

Lefkoşa’nın popülizme ihtiyacı yoktur!

Alınması gereken önlemler, atılması gereken adımlar bellidir. Dün akşam Lefkoşa Türk Belediyesi’nin 2023 bütçesi 945 milyon olarak meclisten oy çokluğuyla geçmiştir.(CTP blok olarak ret oyu vermiştir)

Tüm emeği geçenlere teşekkürler!

Akşamki meclis toplantısında tüm partiler önerilerini ortaya koydu.

CTP’nin önerilerini tartışmaya açtık, önerilerinin kabul edilme eğilimine rağmen, sonrasında önerilerinde samimi ve yapıcı olmadıklarını,sadece siyasi popülist demagojik sığ bir tavırdan başka birşey ortaya koymaktan öteye gidemediklerini anlamış olduk.

Genelde siyasette özelde Lefkoşa’da artık böyle gerici ve eski kalmış muhalefet anlayışıyla hiçbir yere varamayacağımızı halen daha anlamamış olmaları, geleceğimiz için ve ülkemiz için büyük bir sıkıntıdır. Benim için;

Bulunmuş olduğum konumda atacağım adımlarda,her zaman rasyonel gerçekler ve toplumun menfaatleri ön plandadır.

Son dönemlerde hepimiz de anlamışızdır ki kurumlarımızın zarar görmeden,halka hizmet verebilecek bir anlayışla yönetilmesi ve verimli bir yapıyla varolması artık en büyük ihtiyacımızdır.

Durum budur!!!