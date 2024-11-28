Polisin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

26.11.2024 tarihinde, Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması üzerine, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren Ayşe CÜFERLER (K-55)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “morbid obezite, yumuşak deri enfeksiyonu ve çoklu organ yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Kalp hastalığı, akciğer hastalığı, dolaşım ve solunum yetmezliği

26.11.2024 tarihinde, Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunan Güner GÜNAL (E-80)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, akciğer hastalığı, dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.