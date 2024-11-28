Polisin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

26.11.2024 tarihinde, Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması üzerine, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren Ayşe CÜFERLER (K-55)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “morbid obezite, yumuşak deri enfeksiyonu ve çoklu organ yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Kalp hastalığı, akciğer hastalığı, dolaşım ve solunum yetmezliği

Yağış yok: Hava sıcaklığı 19-22 derece dolaylarında Yağış yok: Hava sıcaklığı 19-22 derece dolaylarında

26.11.2024 tarihinde, Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunan Güner GÜNAL (E-80)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, akciğer hastalığı, dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.