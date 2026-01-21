Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS ) ve Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) personel eksikliği, yapısal sorunlar, altyapı yetersizlikleri yaşandığı ve bina işlevselliğine ilişkin sorunlar bulunduğu gerekçesiyle Gazimağusa ve İskele Gelir ve Vergi Dairelerinde cuma günü tam gün greve gidecek.

Sendikalar aynı gün Gazimağusa Gelir ve Vergi Dairesi önünde saat 11.00’de basın açıklaması da yapacak.

KAMUSEN Genel Başkanı Metin Atan, sendikalar adına yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu dairelerde odacı eksikliği başta olmak üzere ciddi sorunlar yaşandığını savundu. Atan, bu sorunlara dikkat çekmek amacıyla 8 Aralık 2025 tarihinde uyarı grevi yapılmasına rağmen, ilgili bakanlık ve idarenin bugüne kadar duyarsız kaldığını ileri sürdü.