Meteoroloji Dairesi’nin 11–17 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hafta boyunca en yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısında iç kesimlerde 25–28 derece, sahillerde 22–25 derece, ikinci yarısında ise 21–24 dolaylarında seyredecek.

Belirtilen sürede bölge alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altına girecek.

Bugün, yarın ve cuma günlerinin parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olması, hafta sonuna doğru ise yağışların azalması bekleniyor.

Rüzgar ise periyodun ilk yarısında kuzey, ikinci yarısında ise güney ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.