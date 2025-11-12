Altın çarşamba günü erken saatlerde ons başına 4.145 doların üzerine çıkarak, kazançlarını kısmen geri verdi.

ADP Research verilerine göre, ABD’deki şirketler 25 Ekim’de sona eren dört haftalık dönemde haftada ortalama 11.250 çalışanını işten çıkardı. Bu veri, Amerikan işgücü piyasasındaki zayıflığa dair endişeleri artırarak daha fazla faiz indirimi olasılığını güçlendirdi.

Ancak yatırımcılar, ABD hükümetinin tarihindeki en uzun süreli kapanmanın sona ermesiyle açıklanacak resmi veri akışını da bekliyor. Senato’nun geçici bütçe tasarısını onaylamasının ardından birkaç gün içinde beklenen yeniden açılış, yatırımcıların özel verilere olan bağımlılığını azaltarak tahminlerde daha fazla kesinlik sağlayacak ve gelecekteki faiz kararlarına dair belirsizliği azaltacak.

Altın, geçen ay ulaştığı 4.380 doların üzerindeki rekor seviyeden geri çekildi; bazı yatırımcılar, hızlı yükselişin ardından kâr satışına yöneldi. Bloomberg verilerine göre, altına dayalı borsa yatırım fonlarından (ETF) son üç haftadır net çıkış yaşanıyor.

Singapur saatiyle 09.48 itibarıyla altın ons başına yüzde 0,2 artışla 4.134,01 dolardan işlem gördü. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0,1 yükseldi. Gümüş yüzde 0,2, platin ve paladyum ise hafif artış gösterdi.