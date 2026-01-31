KKTC’de son 24 saatte en fazla yağmur metrekareye 4 kg ile Zaferburnu’nda kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Zaferburnu 4, Dipkarpaz, Sipahi 3, Yenierenköy, Bostancı, Mehmetçik 2, Beyarmudu, Kaleburnu, Koruçam, Yeşilırmak, Alevkayası, Zümrütköy 1”

Diğer yörelerde ise 0.1 ile 04 kilogram arası yağış kaydedildi.