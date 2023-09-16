BM 78. Genel Kurulu, 19-26 Eylül tarihleri arasında ABD'nin New York kentinde düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da genel görüşmelere katılmak üzere New York'a gidecek.

Erdoğan New York'a hareket öncesi basın toplantısı düzenledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Az sonra Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu görüşmelerine iştirak etmek üzere New York'a doğru yola çıkacağız. BM üyesi tüm ülkelerin temsil edildiği genel kurul görüşmelerine 150'den fazla ülkenin katılımı bekleniyor. Her yıl olduğu gibi bu sene de ABD'de son derece yoğun bir temas ve toplantı trafiğimiz olacak.



Genel kurul görüşmelerinin ilk gününde 19 Eylül salı günü Genel Kurula hitap edeceğim. bu vesileyle uluslararası gündemdeki temel meselelere ilişkin görüşlerimizi paylaşacağız. Mevcut küresel sınamalar karşısında Türkiye'nin oynadığı kritik rolü vurgulayacağız.



Dünya 5'ten büyüktür tezimizin daha fazla kabul görmesinden memnuniyet duyuyoruz.

MERKEZ BANKASI BRÜT REZERVLERİ

Sadece son 3 ayda rezervlerimizde 22 milyar dolarlık bir artış oldu. MB'nin toplam brüt rezervleri 120 milyar doları geçmiş bulunuyor. Dünya Bankası'nın geçen hafta yaptığı açıklama ülkemize duyulan bir başka örneğidir. Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrarın tesisi amacıyla yürüttüğü diplomatik hamleler de takdirle karşılanıyor.

Son 21 yıldır olduğu gibi sadece işimize bakıyoruz. Bundan sonra da aynı hassasiyet ile çalışmaya devam edeceğiz.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN GERİLİMİ



Şu anda bizim öncülüğümüzde 3'lü bir görüşme teklfiimizi kendilerine ilettik. Biz 4'lü bir teklifte bulunduk. Putin, Aliyev, şahsım ve Paşinyan görüşmesi önerdik.

İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİK SÜRECİ

Batı 'İsveç, İsveç, İsveç' diyor. Biz de diyoruz ki parlamentomuz karar vermedikten sonra evet veya hayır dememiz mümkün değil. Öncelikle İsveç'in üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım. Yasayı hazırlamak yetmez, yasayı uygulamak gerekir. Kalkıp da teröristleri İsveç polisinin koruması altında gösteriye sevk ediyorlarsa, bunlar görevini yerine getirmiyor demektir.

"AB TÜRKİYEDEN KOPMA GAYRETİNDE"



Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içerisinde. AB'nin Türkiye'den kopuş hamleleri yaptığı bu dönem içerisinde değerlendirmelerimizi yaparız.

Bu gelişmeler karşısında değerlendirmemizi yaparız. Bu değerlendirmelerden sonra AB ile gerekirse yolları ayırabiliriz.