Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Malatya 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Konuşmasına, millet olarak Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangında yitirilen canların derin üzüntüsünün yaşandığını belirterek başlayan Erdoğan, aralarında aile dostlarının evlatlarının ve torunlarının olduğu 78 vatandaşa Allah'tan rahmet niyaz etti.

Çarşamba günü Bolu'da bazı vatandaşların cenaze namazlarına iştirak ettiklerini, yangında hayatını kaybedenleri dualarla, Fatihalarla son yolculuklarına uğurladıklarını ifade eden Erdoğan, hayatını kaybedenlerin yakınlarına, sevenlerine ve millete başsağlığı diledi.

Erdoğan, 51 yaralıdan 43'ünün taburcu edildiğini, kalan 8 kişinin tedavisinin farklı hastanelerde sürdüğünü bildirerek, yaralılara acil şifa diledi.

Gece saat 03.27'de başlayan yangının haberi alınır alınmaz devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini, jandarma, AFAD, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri tarafından ilk müdahalelerin süratle yapıldığını kaydeden Erdoğan, çalışmalara 171 bir araç ve yaklaşık 550 personelin iştirak ettiğini, facianın tüm yönleriyle araştırılması, ihmali veya kusuru olanların hesap vermesi amacıyla gerekli soruşturmaların başlatıldığını ifade etti.

"Milletimize bu acıları yaşatanlar yargıya hesap verecekler"

Cumhuriyet savcılarının ve başmüfettişlerin çok titiz ve çok boyutlu bir şekilde tahkikatlarını genişleterek ve derinleştirerek yürüttüğünü aktaran Erdoğan, "AK Parti grubumuz yangının tüm yönleriyle araştırılması ve sorumluların tespiti için hazırlamış olduğu araştırma önergesini dün Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığımıza sundu. Daha önce de söyledim, bugün bir kez daha altını çiziyorum. Hata, görevini ihmal, usulsüzlük ve açgözlülük sebebiyle milletimize bu büyük acıları yaşatanlar mutlaka yargıya hesap vereceklerdir. Soruşturma kapsamında işletme sahibi, otel çalışanları ve 3 belediye personelinin içinde bulunduğu 14 kişi gözaltına alınmıştır. Bundan sonra da gereken neyse yapılacaktır." diye konuştu.

Kendilerini derinden yaralayan, üzüntü verici bu olay karşısında siyaset yapılmasını doğru bulmadıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakınlarını, evlatlarını, sevdiklerini kaybetmiş vatandaşlarımızın acısı halen tazeyken birileriyle laf dalaşına girmek her şeyden önce kederli ailelerimize hürmetsizlik olacaktır. Bu olaylarla ilgili olarak buraya herhangi bir halel getirecek her türlü tartışmayı elimizin tersiyle itiyoruz. Ana muhalefetin kimi aktörlerinin milletin acısına saygı göstermek yerine 3 gündür pervasızca sağa sola saldırmalarını sadece esefle karşılıyoruz. Rabbim böyle acıları bir daha milletimize yaşatmasın." değerlendirmesinde bulundu