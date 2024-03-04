Almanya'da huzurevinde yangın: ,4 ,ölü, 23 yaralı Almanya'da huzurevinde yangın: ,4 ,ölü, 23 yaralı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in doğum gününü tebrik etti.