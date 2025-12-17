Bunlar da ilginizi çekebilir

DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara da konuşmasında Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman kabulde yaptığı konuşmada DAÜ-SEN başkanı ve beraberindeki heyeti görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) Başkanı Ercan Hoşkara, genel sekreter Hamit Caner ve yürütme kurulu üyesi Mustafa Rıza’yı kabul etti.

