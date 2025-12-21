Anıta çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Anıt Özel Defteri imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Anıt Özel Defteri'ne şunları yazdı:

Aziz Şehitlerimiz,

Kıbrıs Türk halkının varlığını ve onurunu korumak için verdiği haklı mücadelenin en ağır bedelini ödeyerek bu topraklaraadınızı yazdırdınız.

Biz bu kadar mücadeleyi, bu kadar fedakârlığı, bu kadar şehidi; belirsizliğe mahkûm bir gelecek için vermedik. Verilen bu büyük mücadele; güvenli ve eşit bir yaşamı hak etmektedir.

Sizlerin ve gazilerimizin fedakârlıklarıyla bugün ayakta duran bu halkın, çocuklarına umutlu ve huzurlu yarınlar bırakmak gibiağır bir sorumluluğu vardır. Hem çocuklarımıza hem de bu mücadeleyi veren şehitlerimize ve gazilerimize, daha adil, daha güvenli ve daha insanca bir gelecek borcumuz vardır.

Amacımız, bu topraklarda bir daha acıların yaşanmaması, hiçbir çocuğun geleceksiz kalmamasıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle manevi huzurunuzda saygıylaeğiliyor; sizleri rahmet, minnet ve sonsuz şükranla anıyorum.

Ruhunuz şad olsun.