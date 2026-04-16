Öğretmenler ve öğrencileri karşılayan Cumhurbaşkanı Erhürman, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığındaki etkinlikte öğrenciler şiir okudu ve dans gösterisi sundu.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman çocuklara hitaben yaptığı konuşmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı günün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak çocuklara armağan edildiğini belirterek, Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara verdiği öneme dikkat çekti.

Ülkenin sahiplerinin çocuklar olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi de sizindir. Ev sahibi sizsiniz bizi kabul ettiniz” dedi.

Çocuklardan ülkelerine ağacı, toprağı ve deniziyle sahip çıkıp sevmelerini isteyen Cumhurbaşkanı Erhürman, el ele verildiğinde başarının geldiğini ve çocukların Kıbrıslı Türk olmaktan gurur duymaları gerektiğini vurguladı.

Öğrencilerden telefon ve tabletleri günde 1 saat kullanmalarını isteyen Cumhurbaşkanı Erhürman, “Ülkemizi çok sevelim ve her köşesini gezelim. Arkadaşlarınızla oyun oynayın ve kitap okuyun. Sizi çok seviyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.