Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Anayasal adıyla Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye kabul edildiğini, ancak AB’nin, kendi kriterlerini siyasi çıkarlar uğruna ihlal ederek üye yaptığı Kıbrıs Rum tarafının yönlendirmesiyle yolumuza taş koymaya devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı, AB içerisinde her konuda veto hakkını kullanabilmekte olan Rum liderliğinin Yunanistan’la birlikte Kıbrıs Türkünü mağdur etmeye ve insan haklarını ihlal etmeyi sürdürdüğüne işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Gözlemci üyeliğimiz Semerkant’ta oy birliği ile kabul edilmiştir. Ancak Kıbrıs Türk Halkı kardeş ülke Macaristan’da temsil edilemiyor. Bunun nedeni Avrupa Birliği’nin Rum yanlısı politikasıdır. Avrupa Birliği bu çizgisi ile Kıbrıs konusunda herhangi bir olumlu rol alabilme kapasitesini yitirmiştir” dedi.



Güney Kıbrıs’ta açılan veya akredite edilen TDT’ye üye bazı devletlerin temsiliyeti konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, AB tarafından yapılan baskılar sonucu bunun gerçekleştiğini belirtti.



“Biz tüm bu haksızlıklara rağmen hiç yılmadan yolumuza devam edeceğiz. İki devletli çözümün kabul edilmesi için tüm gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Aziz Sancar’a teşekkür ederek “Sizin varlığınız, sesimiz olmanız bize güç vermektedir” dedi.



Prof. Dr. Aziz Sancar ise, iki hafta sonra Budapeşte’de gerçekleşecek Türk Devletleri Teşkilatı toplantısına katılacağı bilgisini Cumhurbaşkanı Tatar ile paylaştı ve bu toplantıda Türk Devletlerine Cumhurbaşkanı’nın mesajını ileteceğini söyledi.



Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı ve Aziz Sancar’ın kızım diye hitap ettiği manevi kızı Prof. Dr. Nedime Serakıncı da yer aldı.