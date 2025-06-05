Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı parkı içerisinde inşaatı devam eden Cumhurbaşkanlığı Camiisini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu ve inşaatta emeği geçen herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binaları, yapımı devam eden yeni Yüksek Mahkeme binası ve cami, milli kütüphanesi ve sosyal aktivite alanıyla, Metehan bölgesine, büyük bir yaşam alanının kazandırıldığımı belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu önemli yapıların KKTC’nin mühürü olduğunu vurguladı.

İçerisinde bulunduğumuz mücadelede, bağımsız Türk devleti olarak dinimiz, dilimizin ve milli değerlerimize sahip çıkarak bugünlere gelindiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, barış huzur güvenlik içerisinde yaşamımızı sürdürürken Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğinin de unutulmaması gerektiğini belirtti. Çatışma kültürünün artarak, devam ettiği dünyada, Kıbrıs adasının huzur, barış ve güvenlik içerisinde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının, birlik beraberliği koruyarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği destekle yoluna devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tarihe mal olacak caminin; Kıbrıs’ın merkezi olan Metehan bölgesinde, milli mücadelemizi kurumsallaştırıp, kökleştirdiğine de vurgu yaparak, emeği geçen herkese teşekkür etti.