Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar’la birlikte 28 Mayıs'ta Türkiye’de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunun ardından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın göreve devam etmesi vesilesiyle düzenlenecek olan törenlere katılmak üzere davetli olarak bu akşam saat 20.55’te Ankara’ya hareket etti.

TBMM’de ant içme, Anıtkabir’e çelenk koyma ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde göreve başlama törenlerine katılacak olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’ın, 4 Haziran Pazar günü yurda dönmesi bekleniyor.