Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda KKTC’de gençlerin ülke sevgisiyle yetişmelerinin önemine işaret ederek, “Gençlerimizin duyarlı ve bayrak sevgisiyle yetişmekte olduklarını görüyorum” dedi.

Okul müdür ve öğretmenlerine de teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, akademik başarının yanında sosyal faaliyetler, milli değerler, kültür ve sanatın da önemli olduğunu ifade etti.

“Tüm bu değerlerin bilinciyle Ulu Önder Atatürk’ün çizdiği yolda gençlerimizin bu ülkeye sahip çıkacağına inanıyorum” diyen Cumhurbaşkanı, ülke geleceği bakımından gençlerin başarılarının önemine işaret etti, tüm gençlerin 19 Mayıs Bayramını kutladı.

BEAL Müdürü Yusuf İnanıroğlu da, Cumhurbaşkanı Tatar’ın kendilerini kabul etmesinden ötürü teşekkürlerini ileterek, “Ulu Önder Atatürk’ün geleceğimizi emanet ettiği gençlerimizle özgürlük meşalesini sonsuza kadar ülkemizde de yakmaya devam edeceğiz” dedi.