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Cumhurbaşkanı Tatar, Guterres ile gerçekleştirileceği görüşme sonrasında KKTC saati ile 21.30'da BRT canlı yayında açıklama yapacak.

Üstel: 2024, 2023’den daha iyi olacak

Üstel: 2024, 2023’den daha iyi olacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

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