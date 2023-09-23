Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Tatar, Guterres ile gerçekleştirileceği görüşme sonrasında KKTC saati ile 21.30'da BRT canlı yayında açıklama yapacak.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Tatar, Guterres ile gerçekleştirileceği görüşme sonrasında KKTC saati ile 21.30'da BRT canlı yayında açıklama yapacak.
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