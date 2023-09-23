Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Üstel: 2024, 2023’den daha iyi olacak Üstel: 2024, 2023’den daha iyi olacak

Cumhurbaşkanı Tatar, Guterres ile gerçekleştirileceği görüşme sonrasında KKTC saati ile 21.30'da BRT canlı yayında açıklama yapacak.