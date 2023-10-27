Tatar, Kıbrıs gazileri ve şehit aileleri ile de bir araya geldi, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık, özgürlük, egemenlik ve devletine kavuşmasında canını, kanını veren tüm şehit ve gazilere şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanı Tatar’a, KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel de eşlik etti.

Tatar, iş dünyası ile görüşmesinde, KKTC’nin daha da güçlenmek zorunda olduğunu, o yüzden karşılıklı ticari ilişkilerin önem taşıdığını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu yolda yanlarında olduğunu kaydetti.

Rum Yunan ikilisinin KKTC’yi her alanda engellemeye çalışsa da, izolasyonlara rağmen KKTC’nin özellikle turizm ve eğitim alanlarında dünyada bilinen bir marka haline geldiğini ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının milli mücadele yıllarında direndiğini ve devletini kurduğunu belirtti.

Bugün Kıbrıs’ta iki devlet olduğunu ve bir anlaşma sağlanacaksa iki devlet üzerinden olabileceğini, Kıbrıs’ta Türk devletinin ilelebet yaşayacağını vurgulayan Tatar, “Görevimiz bu çerçevede devleti her alanda geliştirmektir” dedi.

Havalimanı, su projesi, altyapı, limanlar, enerji yatırımları ile devletin gelişmeye devam ettiğini ifade eden Tatar, iş ortaklıkları, karşılıklı ticaretin geliştirilmesi, işbirliklerinin artırılmasını diledi.

Türk halkının bir olduğunu ve milli değerler yanında ticari işbirliklerin geliştirilmesinin, ülkeyi geleceğe taşımakta önemli olduğunu ifade eden Tatar, KKTC’deki gelişmeleri anlattı, iş insanlarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafına her alanda işbirliği önerdiklerini ancak şu ana kadar bir karşılık göremediklerini ifade ederek, Kıbrıs’ta iki devletin iş birliğine dayalı bir anlaşmanın bölgeye de istikrar getireceğine inanç belirtti.

Avrupa Birliği’ne Türkiye’de koparılıp girmeyi reddettiklerini belirten Tatar, Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden yapılabilen ihracat ile ilgili bilgi verdi.

Kıbrıs Türk halkının sevgi saygısını paylaşan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümünü kutladı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitleri andı.

KKTC’de de cumhuriyet bayramının coşkuyla kutlanacağını ifade eden Tatar, Azerbaycan ziyaretine de değindi, bir millet üç devlet olduklarını söyledi. Diğer Türk devletleri ile de büyük bir aile olduklarını dile getiren Tatar, birlik beraberliğin önemine işaret etti.

Tatar, iş insanlarını KKTC’de görmekten memnuniyet duyacağını da belirterek, katılan herkese teşekkür etti.

Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iş insanlarının ardından Kıbrıs gazileri ve şehit aileleri ile de bir araya geldi.

Tatar, Çanakkale’de yazılan destan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar yaşanan direniş ve kazanılan zaferleri anımsattı, Çanakkale ruhunun, Kıbrıs Türk halkına da ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının Çanakkale’de de savaştığını bildiğini, Gazimağusa’da Çanakkale şehitleri olduğunu anlattı, İngiliz, Rum Yunan ikilisine karşı verilen direnişte birçok şehit olduğunu belirtti ve tüm şehitleri andı.

Kıbrıs’ın bölgesinde en önemli ada olduğunu, Kıbrıs Türk halkının da Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle güvenlik başta olmak üzere her alanda güçlendiğini ve bir Türk devleti olarak yerini aldığını ifade eden Tatar, KKTC’nin, Türkiye’nin yeni yüzyılında mavi vatanda daha da güçleneceğine inanç belirtti.

Tatar, gazilere, Kıbrıs Barış Harekatı’ndaki başarılarından dolayı teşekkür ederek, Kıbrıs Türk halkı adına şükranlarını sundu.

Harekat olmasa belki de bugün Kıbrıs adasının bir Yunan devleti olmuş olacağını ifade eden Tatar, milli mücadele yıllarını anımsattı, zalimlik ve barbarlık nerede yaşanıyorsa kınadı.

Tatar, bugün Filistin’de yaşananların Kıbrıs’ta da yaşandığını anımsatarak, mazlum halka yapılanların insanlık dışı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, gaziler ve şehit aileleri ile sohbet etti, anı fotoğrafı çektirdi.