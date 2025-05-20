Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, konuşmasının başında, üniversiteyi ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geleceğin en önemli teminatı gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz'deki Türk devleti KKTC'nin, Türk dünyasının her alanda ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulayarak, Kıbrıs Türk halkının her zaman Atatürk’ün yolunda yürüdüğünü, Atatürk’ün Kıbrıs Türk halkına rehber olduğunu vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Bandırma vapuru ile Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasın anısına Türk gençliğine armağan ettiği “19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı”nın büyük bir coşkuyla kutlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugünü Türk gençliğine emanet etmesiyle, gençlerimizin ondan aldığı ilhamla, bağımsızlığımızın, hürriyetimizin ve özgürlüğümüzün ne kadar önemli olduğunu özümsedik ve 20 Temmuz 1974’e giden o kutsal yolculukta bu bizlere rehber niteliğinde oldu.”

Kıbrıs Türkünün mücadele yıllarında uğradığı her türlü saldırıya rağmen Türkiye Cumhuriyeti’ni takip ettiğini ve Ulu Önder Atatürk’ün çizdiği yolda yürüdüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının Rumların Enosis mücadelesine karşı durarak, egemenliğini, varlığını sürdürebilmek adına çok zorlu bir yoldan geçtiğini ifade etti.

Geçmişte, Atatürk’ün verdiği mücadelede bir çok kazanım elde edildiğini belirten Ersin Tatar, "Bu mücadele verilmeseydi bu coğrafyada başka medeniyetler olacaktı ve Kıbrıs Türk halkı da yok edilerek ada Yunan adasına dönüşecekti" dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ulu Önder Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin gerçek anlamda münhasır medeniyet seviyesinde gençliğe verdiği bir armağan niteliğinde olduğunu belirterek, bunun da gençliğe verdiği önemin bir göstergesi olduğu söyledi.

“Gençlerimiz geleceğimizin teminatıdır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Gençlerimiz geleceğimizin teminatıdır ve onların vizyonu bizler için oldukça önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti de birçok sıkıntı yaşamasına rağmen, bu coğrafyada en büyük ve en güçlü ülke olma yolunda büyük başarılara imza atan ve dünyada sözü geçen ülke konumundadır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, en büyük ve en güçlü garantör ülkesi olan Türkiye’nin desteği ile iki devletli çözüme ulaşabilmenin, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığını da koruyacağını ifade ederek, stratejik konumdan dolayı Kıbrıs’ı cazibe merkezi haline getirebileceklerine inanç belirtti.

Birçok iş birliği ile çekim potansiyeli yüksek Kıbrıs adasında, başarılı işlere imza atılabileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, bunun adadaki iki halka da katkı sağlayacağını vurguladı.

Rum tarafının boyunduruğu altına girmeyi reddettiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin bağımsız Türk devleti olarak yoluna devam edeceğini kaydetti.

Barış, huzur ve güven içerisinde yaşamak adına birçok zorlukla mücadele ettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yürüdükleri yolda en büyük destekçilerinin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Geçmişte çok bedeller ödendi. Bu nedenle geçmiş nesillere olan sorumluluklarımız vardır, birlik ve beraberlik içerisinde dayanışmamızı sürdürmemiz ve ileriye emin adımlarla yürümemiz gerekir. Varlığımızı devam ettirmek adına Türkiye Cumhuriyeti’nin kurum ve kuruluşları ile uyum içerisinde çalışmaya devam etmeliyiz. Onurlu bir gelecek için bağımsızlık ve özgürlüğümüz adına kendi geleceğimizi inşa etmek ve milli anlayışı her zaman ön planda tutmak önemlidir.”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gençlerin vizyonunun kendileri için oldukça önemli olduğunu belirterek, geleceğe hizmet edebilmek adına en güzel şekilde fırsatları değerlendirip, çağın nimetlerinden yararlanmak gerektiğini söyledi.

Münasebetlerin geliştirilerek iş birliğine dönüştürülmesine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ilişkilerin başarının altyapısını oluşturan bir zenginlik olduğunu belirtti.