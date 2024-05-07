Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, açılışta yaptığı konuşmada, spor oyunlarının açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti, müsabakalara katılacak sporculara başarılar diledi.

Tatar, sporun; dostluk, kardeşlik ve dayanışma olduğuna işaret ederek, üniversitelerde eğitim alınırken, spor yapılmasının önemine dikkat çekti.

Ülke üniversiteleriyle, Türkiye üniversitelerinin birlikte organizasyon yapmasının önemine vurgu yapan Tatar, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının gelişimine katkı sağlandığını dile getirdi.

Üniversitelerde öğrenim gören yabancı öğrencilerin de müsabakalara katıldığını anlatan Tatar, üniversitelerin KKTC tanıtımına katkı sağladığını, gençlerin evrensel değerlerle yetişmesine imkan sağlandığını vurguladı.

“Kıbrıs Türkü’nün İslam Oyunları’na katılması için girişim yapıldı”

Kıbrıs Türkü’ne uygulanan haksız ambargo ve kısıtlamalara değinen Cumhurbaşkanı Tatar, spor alanında uygulanan ambargolardan bahsetti, spora siyasetin karıştırılmaması gerektiğini kaydetti.

Gambiya’da gerçekleşen İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nden yeni geldiğini dile getiren Tatar, Kıbrıs Türkü’nün İslam Oyunları’na katılması için girişimlerin yapıldığını aktardı.

Yapılan etkinlikle dünyaya, barışın, huzurun ve kardeşliğin mesajının verildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Çocuklarımıza sahip çıkacağız. Üniversiteler, federasyonlar, kulüpler ve sporcularımızla bir bütün olarak çıtayı yukarıya taşımaktadır. Ülkede 33 spor federasyonu var. Disiplin altında müsabaka yapılması, rekabet ederek spor yapılması temennimizdir” dedi.

Gazze’de devam eden çatışmaların son bulması çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’ye voleybol müsabakalarına giden ancak meydana gelen depremde hayatını yitiren Şampiyon Melekler’i saygıyla andı.