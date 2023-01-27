Azerbaycan'ın İran'da bulunan Tahran Büyükelçiliği’ne düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, saldırı ile ilgili olarak yayımladığı taziye mesajında, saldırıyı kınadı.

Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne düzenlenen silahlı saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybeden güvenlik amirine Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Acınız acımızdır. Acınızı en derinden paylaşıyorum. KKTC, can Azerbaycan halkının her daim yanındadır. Başın sağ olsun Azerbaycan.”