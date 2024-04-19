Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Elazığ’ın Kıbrıs Türkü için ayrı bir önemi olduğuna dikkat çekerek, Elazığlı olan Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın Kumsal Katliam’ı olarak bilinen olayda eşi Mürüvvet İlhan ve çocukları Murat, Kutsi, Hakan’ın şehit edildiğini söyledi.



Elazığ ziyaretinde şehitlerin kabirlerini ziyaret edip, KKTC’den toprak götürdüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, bu olayı unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını, bağımsız ve hür bir şekilde devlet çatısı altında yaşamanın şehitler sayesinde olduğunu vurguladı.



Kıbrıs’ta geçmişte yaşanan acıların şimdi Gazze’de yaşandığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, iki devletin işbirliğine dayalı bir antlaşma istediklerini bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünden ve askeri varlığından asla vazgeçilemeyeceğini ifade etti.



Elazığ Üniversitesi’nin başarılarının kendisini mutlu ettiğini aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, Elazığ ziyaretinde üniversite tarafından kendisine tevdi edilen fahri doktoranın çok önemli ve kıymetli olduğunu kaydetti.



Ortakları Elazığlı olan Final Üniversitesi ile Fırat Üniversitesi işbirliğinin önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “60 yıl önce yaşanan duygusal bağların ardından güçlü köprüler kuruldu” dedi.



Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş da kabulde yaptığı konuşmada ülkemizde faaliyet gösteren Final Üniversitesi ile ilişkileri geliştirmek istediklerini belirterek, iki üniversite arasında karşılıklı işbirliği protokolü imzaladıklarını söyledi.



Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ayrıca 2023 yılında 6 Şubat’ta meydana gelen depremde İsias Otel’in enkazında kalarak yaşamını yitiren Şampiyon Meleklerin üzüntüsünü derinden hissettiklerini dile getirdi.