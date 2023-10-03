Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Uluslararası Final Üniversitesi’nde gerçekleşen sempozyumda konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tarihin her döneminde Kıbrıs adasının jeopolitik ve jeostratejik önemi olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Osmanlı İmparatorluğu’nun 80 bin şehit vererek Kıbrıs’ı fethettiğini ancak dönemin şartlarından adayı İngilizlere kiralamak zorunda kaldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, İngilizlerin Kıbrıs’ı yönetirken tarafsız görünmesine rağmen, Kıbrıs Türkleri’nin adadan göç etmesi ve Yunanistan ile adalardan gelen Helenlerle birlikte nüfus dengesinin Kıbrıs Türkü’nün aleyhine dönüştüğünü ifade etti.

Necati Özkan’ın Kıbrıs Türkü’nün adada var oluş mücadelesini başlatan ilk önderlerden olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz Sömürge Yönetimine karşı bir uyanma sağlamaya çalışan Necati Özkan’ın, İngiliz sömürge döneminde büyük zorluklara rağmen Türkiye’ye giderek Mustafa Kemal Atatürk ile görüştüğünü ve kendisine “Özkan” soyadının verildiğini kaydetti.

Türkiye dışında Latin alfabesine ilk kez Kıbrıs Türklerin geçtiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Necati Özkan’ın bu konuda da büyük katkıları olduğunu dile getirdi.

Halkı yönlendirebilme için iyi bir lider olunması gerektiğini ancak halkın da mücadele vermeye hazır olması gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Aydınlık liderlikle bugünlere kadar gelindi. Bugünkü siyasetin temelinde o zaman atılan kıvılcım önemlidir. O zamanki mücadele bizi bugünlere getirdi. Teslimiyetçi bir zihniyet olsaydı burası bir Yunan adası olacaktı. Doğu Akdeniz’de bir Türk devletiyiz. Egemen eşitlik ve eşit statümüzün kabulüyle resmî müzakere geçilecek, eğer ortak zemin yoksa müzakerelere başlamak boşuna zaman kaybıdır” ifadelerini kullandı.