Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa’da Şampişyon Melekler için düzenlenen anma törenie katıldı.

Törende konuşan Tatar, “Şehitliği yapmanın mutluluğu içerisindeyiz" diyerek herkesin bu fani dünyadan geçiğ gideceğini ama Şampiyon Meleklerin isimlerinin yaşayacağını vurguladı.

Büyük acının hep hissedileceğini kaydeden Tatar, "Anne ve babalarla sürekli birlikteyiz. Şunu bilsinler ki devletimiz hep onların yanında olacaktır" dedi.

Türk milletine baş sağlığı dileyen Tatar, " Devlet olarak varlığımızı ailelerin yanındayız. Adaletin yerini bulması için... Bu sorumluluğımızdur ve yüce Türk milletinin yargısına güveniyoruz” ifadelerini kullandı.