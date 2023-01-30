Tatar, “Hâlâ izolasyonlara maruz kalan bu halkın Türkiye üzerinden bütün bu engelleri aşabileceğini ve aştıkça da kendine daha da güven kazanabileceği gerçeğiyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bilgin’e Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy eşlik etti.

Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’de kendilerini evlerinde gibi hissettiklerine işaret ederek, iki Türk devletinin kardeş halklar olduğunu kaydetti.

KKTC’nin, Türk Devletleri topluluklarında gözlemci üye olarak bulunmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Bilgin, “Türk devletleri arasında KKTC olmasaydı eksik olurdu, o bakımdan geleceğe daha güçlü yürüyeceğimizin, dayanışma içinde ilerleyeceğimizin işaretleridir bunlar” dedi.

Bu dönemde karşılaşılan sorunların aşılacağına da inanç belirten Bilgin, Çalışma Bakanlığı olarak kendilerinin üzerine düşeni el birliği, dayanışma içinde gerçekleştireceklerini ve çalışma hayatı ile sosyal güvenlik sistemini daha verimli bir hale getireceklerini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Bilgin ve beraberindeki heyeti ülkede görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KKTC’nin kendi içinde aldığı tedbirler ve yaptığı çalışmalarla kurumsal olgunlaşmada önemli bir noktaya geldiğini söyledi.

Kendisinin de 5 yıla yakın Maliye Bakanlığı yaptığını anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, o dönem şu anda konuşulan konuları hayata geçirebilmek adına birtakım çalışmalar yaptığını ve çeşitli reformlara imza attığını dile getirdi.

Türkiye ile geçmişte tek tip sosyal güvenlik konusunda bazı çalışmalar yapıldığına değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin büyük reformlarından, çalışma anlayışından faydalanabilmek için ekonomik ve mali iş birliği protokollerinin yan sıra, çalışma alanındaki protokoller ve çalışmalara da destek verdiklerini söyledi.

Tatar, iki bakanlığın birlikte yaptıkları çalışmaları çok önemsediğini kaydederek yıllar itibarıyla TC’den ülkeye gelip yerleşmiş, ailesini burada kurarak, çalışma hayatına burada başlamış ve hâlâ vatandaş olmayan kişiler bulunduğunu, bu kişilerin TC’deki hak ve hukuklarının korunmasının önemli olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız izolasyonlara da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, bütün bu engellerin yarattığı sıkıntıdan, ancak çeşitli konularda TC ile entegre olunarak kurtulunabileceğini kaydetti.

Sosyal güvenlik alanında, özellikle sağlık konularında TC ile iş birliğinin en büyük temennileri olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’de sağlık sistemin bir noktaya gelebildiğini, ancak Türkiye’deki gelişmeler ve reformların artık dünya standartlarında olduğunu, dolayısıyla KKTC’deki vatandaşların o sistemden yararlanabilmesinin çok önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

KKTC halkının mutlu olabilmesi, geleceğe güvenle bakabilmesi, çağdaş bir takım evrensel gelişmelerden faydalanabilmesinin en büyük hedefleri olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Hala izolasyonlara maruz kalan bu halkın Türkiye üzerinden bütün bu engelleri aşabileceğini ve aştıkça da kendine daha da güven kazanabileceği gerçeğiyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” dedi.

Konuşmasını “Bütün dünya bizi izliyor. Biz artık Kıbrıs’ta iki ayrı devleti savunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra siyaset değişikliği olmuştur, bunu Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle başardık” şeklinde sürdüren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tanınsa da, tanınmasa da Kıbrıs’ta iki ayrı devlet, iki ayrı halk olduğunu söyledi.

TC’nin KKTC’yi tanıdığını, bunun çok önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, tanınmamış olmanın çalışmalara engel olmadığını, tanınmamış olmanın TC ile aralarındaki kadim bağların daha da güçlenmesi ve birlikte reformlara imza atabilmek adına önemli olduğunu kaydetti.