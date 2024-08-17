Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şu ifadeleri kullandı:

“İzmir’in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi Karatepe mevkisinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerleri ile sanayi sitesine sıçrayıp 3 mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangın bizleri derinden üzmüştür. Yangında can kaybının olmaması teselli olurken, 16 evin yanmış olması, 87 ev ve 45 iş yerinin boşaltılması ve 3 mahallenin de tahliye edilmesi dolayısıyla yaşanan mağduriyetten dolayı mağdurlara ve tüm İzmir halkına şahsım ve Kıbrıs Türk Halkı adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.