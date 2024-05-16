Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin’den federasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Tatar, federasyonu kabul etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret sonunda Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Türkiye Taekwondo Milli Forması ile Olimpiyatlar için özel olarak dizayn edilmiş plaket takdiminde bulundu.

Görüşmede Türkiye Taekwondo Federasyonu As Başkanı Recep Temtek ve MHP Milletvekili Ahmet Erbaş da yer aldı.