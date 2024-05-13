12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, “Eşitlik temelinde bir anlaşmaya varız." ifadesini kullandı.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın uluslararası bir platformda Kıbrıs Türk halkını temsil etmesinden gurur duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, sivil toplum örgütlerinin de Kıbrıs Türk halkının mücadelesine önemli katkı sağladığını vurguladı.

Tatar, “Biz Kıbrıs’ta iki halkın eşitiyiz. Rumların bizden daha fazla bir şey yok. Onlar ne kadar egemense biz de o kadar egemeniz. Eşitlik temelinde bir anlaşmaya varız” dedi.

-"Ülkeye sahip çıkmak için hep birlikte çalışıyoruz"

Hemşirelerin yüreğinde insan ve ülke sevgisiyle görev yaptığını da kaydeden Tatar, “Bunu en iyi bilenlerden biri de benim” dedi.

Tatar, hemşirelerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, bilimsel gelişmeler ışığında onlara sunulan imkanların geliştirilmesi için Sağlık Bakanı’nın, Başbakan’ın, Maliye Bakanı’nın bütçe imkanlarını da zorlayarak çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, ülkeye sahip çıkmak için hep birlikte çalışıldığını vurguladı

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen'in serzenişte bulunduğu konuşmasına da işaret eden Tatar, bunu hoşgörüyle karşıladığını ifade ederek Maliye Bakanı olduğu dönemde benzer açıklamaları Oğuz Köse'den dinlediğini ifade etti.

Tatar, konuşmasında 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden hemşire Bedriye Fidan Yeniçeri’ye, Şampiyon Meleklere ve yakın zamanda hayatını kaybeden mesleğin öncü isimlerinden Firdevs İslamoğlu’na rahmet diledi.