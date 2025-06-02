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UBP, DP ve YDP, ikinci dönem için ortak aday olarak belirledikleri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a desteklerini açıklamak üzere, Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda "Sağduyu Mutabakatı" etkinliği düzenliyor…

Etkinlikte ilk olarak UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, ardından DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar ve YDP Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz, partilerinin Parti Meclisi (PM) kararlarını açıklayarak, adaylarının Ersin Tatar olduğunu vurguladı.

Arıklı: Bayrak inmesin, ezan susmasın diye bu yola çıktık!

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Mesele vatan olunca gerisi teferruattır” dedi.

Arıklı, “Bu seçim: Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarlarını korumak; Kıbrıs Türk’ünün bekasını sağlama seçimidir. Aramızdaki sorunları bir kenara bıraktık. Bir araya geldik. 60 yıldır görüşüyorsunuz, 60 yıldır görüşmediğiniz ne kaldı? Daha ne görüşeceksiniz? Sayın Talat’tan Sayın Akıncı’dan başka neler söyleyeceksiniz? Hangi tavizleri vereceksiniz de Rumları ikna edesiniz? Federasyon bizim için bitmiştir, federasyon görüşmeleri Kıbrıs Türkü için de ana vatan için de bitmiştir. Biz iki devletli çözümü konuşmak istiyoruz. Sizler 60 yılda başaramadınız, 4 buçuk yıldır başaramadınız diye şikayet ediyorsunuz. KKTC kolay kurulmadı, KKTC binlerce şehit ve gazinin emanettir. Bizler bu bayrağı indirmeyeceğiz! Bayrak inmesin, ezan susmasın diye bu yola çıktık. Zafer Allah’a inanlarındır!” dedi.

Ataoğlu: Denktaş çizgisi bizim rotamızdır

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ise, “Ersin Tatar yılmadan hakkımızı savunmuştur. Verdiği mücadele hepimiz adına gurur meselesidir. Hepimizin yüreğinde derin izler bırakan kurucu Cumhurbaşkanımız merhum Rauf Raif Denktaş’ı da saygı ve minnetle anıyoruz. Denktaş çizgisi bizim rotamızdır. Sayın Tatar da bu yolda yürümektedir(…) Dağ başını duman almış yürüyelim arkadaşlar” dedi.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, ablasının vefatı dolayısıyla etkinliğe katılamadı, Üstel'in yerine UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar: Ben verdiğim sözü aynen devam ettirme kararlılığı içindeyim

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Ben verdiğim sözü aynen devam ettirme kararlılığı içindeyim(…) Yolumuz kutlu yoldur, yolumuz KKTC’yi tanıtma yoludur. İnşallah başaracağız. Oynanan çok oyunlar vardır, bu oyunlar bizleri yolumuzdan caydıramayacaktır” dedi.

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