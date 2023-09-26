Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarın 10.00-11.00 saatleri arasında siyasi parti temsilcileri ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Tatar’ın New York temasları hakkında siyasi parti temsilcilerine bilgi vermesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarın 10.00-11.00 saatleri arasında siyasi parti temsilcileri ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Tatar’ın New York temasları hakkında siyasi parti temsilcilerine bilgi vermesi bekleniyor.
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