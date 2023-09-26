İskan Komitesi Başkanlığı'na Halis Üresin atandı İskan Komitesi Başkanlığı'na Halis Üresin atandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarın 10.00-11.00 saatleri arasında siyasi parti temsilcileri ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın New York temasları hakkında siyasi parti temsilcilerine bilgi vermesi bekleniyor.