Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) platformunda Kıbrıs Türk halkına yönelik yaptığı açıklamalara teşekkür etti.

TC Dışişleri Bakanı Fidan’ın açıklamalarının “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığını hedef alan izolasyon politikasına karşı hissiyata tercüman olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk milletinin kaderiyle örülmüş, büyük bir mücadelenin içinden doğmuş bir Türk Devletidir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığını hedef alan izolasyon politikasına karşı hissiyatımıza tercüman olan çağrısı ve kıymetli destekleri için Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan’a teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu milli davada, Anavatan Türkiye ile omuz omuza, tek ses ve tek yürek olarak yürümeye kararlılıkla devam edeceğiz.”